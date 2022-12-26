Кулеба назвав важливу перемогу Зеленського у США, на яку мало хто звернув увагу

Важливим підсумком візиту президента Володимира Зеленського до США стало рішення Вашингтона щодо передачі Україні заарештованих російських активів.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі всеукраїнського телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"Одна з цілей, яка була уражена в Вашингтоні. Станом на наш приїзд це питання взагалі було знято з порядку денного, а в останній момент його повернули в закон про проєкт бюджету США і надали генеральному прокурору Сполучених Штатів дозвіл використовувати і передавати заарештовані російські гроші на потреби України", - заявив міністр.

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За його словами, українська сторона колись почала працювати над цим питанням, "поправка з'явилася, потім через опозицію певних людей у Сполучених Штатах цю поправку взагалі зняли й поклали в шухляду до кращих часів".

"В ході візиту президент говорив про це в Конгресі з представниками і Республіканської, і Демократичної партій. Ми поїхали і на момент приїзду до Києва побачили, що цю поправку повернули в текст закону, який був ухвалений. Ясно, що на тлі "Петріотів" і 45 млрд доларів бюджетної підтримки мало хто звернув на це увагу, але це суперпринципове питання", - наголосив голова МЗС.

Як зауважив Кулеба, "це питання, хто буде платити за відновлення України, це створює механізм".

"Генеральний прокурор США був на зустрічі президентів Байдена і Зеленського. Це доволі рідкісне явище, щоб запрошували на міжнародні зустрічі, але оскільки в нас є тема трибуналу і компенсаційного механізму, то американського прокурора запросили. Тепер він юридично отримає право ухвалювати рішення про передачу заарештованих активів. Це не "рамка", це конкретний механізм", - пояснив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня прибув до Вашингтона і зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Глава Білого дому заявив, що для нього "честь бути поруч з Україною в об'єднаному захисті від жорстокої війни, яку проводить Путін".

Байден підтвердив надання Україні систем протиракетної оборони Patriot. Білий дім також оголосив про виділення Україні чергового траншу військової допомоги.

22 грудня Сенат США ухвалив поправку про передачу заарештованих активів російських олігархів Україні. Ця поправка дозволить міністерству юстиції США через державного секретаря передати кошти, отримані від заарештованих активів олігархів або інших суб'єктів, що потрапили під санкції.

Питанням заарештованих російських активів займається також Євросоюз. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що в ЄС заблоковані 300 млрд євро резервів російського Центробанку і заморожені 19 млрд євро російських олігархів. Фон дер Ляєн запропонувала створити структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування, щоб використати виручені гроші для України.

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