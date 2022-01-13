Кулеба назвав єдиний спосіб для РФ підтвердити відсутність намірів нападати на Україну

Голова МЗС назвав "тиждень великої дипломатії" незадовільним для РФ.

На засіданні постійної ради ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України. Для РФ, на думку очільника МЗС Дмитра Кулеби, переговори щодо так званих "гарантій безпеки" минули невдало. Українська сторона разом із партнерами продовжить працювати над втіленням комплексного пакету стримування РФ від нової хвилі війни в Європі.

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба 13 січня.

"Маючи підтримку партнерів, Україна продовжує працювати над тим, щоб Російська Федерація замість ультиматумів на тему європейської безпеки почала добросовісно виконувати Гельсінський декалог: припинила агресію на Донбасі, деокупувала Крим, вжила реальних кроків з врегулювання решти створених нею тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ, а саме в Грузії та Молдові. У цьому ж контексті нагадую, що згідно з основоположними документами ОБСЄ Російська Федерація зобов’язалася "не розглядати будь-яку частину регіону ОБСЄ як сферу свого впливу", - вказав Кулеба.

Голова МЗС наголосив, що єдиним способом для російської сторони підтвердити відсутність намірів вирішувати проблеми силовим шляхом є продовження дискусії в усталених форматах, зокрема в ОБСЄ. Кулеба висловив думку, що це був "незадовільний для Росії тиждень великої дипломатії".

Міністр закордонних справ додав, що Україна готова до подальшої тісної співпраці із польським головуванням задля ефективного втілення порядку денного ОБСЄ після аналізу позицій держав-учасниць за підсумками засідання постійної ради ОБСЄ 13 січня.

"Україна також продовжить активну роботу з партнерами над втіленням комплексного пакету стримування Російської Федерації від нової хвилі війни в Європі, який вже почав діяти", - заявив Кулеба.

Як повідомлялося, речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав невдалою серію переговорів із США та НАТО щодо так званих гарантій безпеки.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку з чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

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