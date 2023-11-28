Кулеба не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ у Скоп'є через участь Лаврова — МЗС

Йдеться про бойкот саме на рівні міністра закордонних справ.

Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ 30 листопада – 1 грудня в місті Скоп'є у Македонії через рішення допустити на нього главу МЗС Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook 28 листопада.

Зазначається, що присутність російської делегації на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ.

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"Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. Водночас Україна залишається відданою принципам ОБСЄ, готова і надалі працювати із партнерами з метою відновлення поваги до Гельсінського заключного акту, зокрема на основі втілення Формули миру президента України Володимира Зеленського", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в МЗС, Україна високо цінує зусилля Північної Македонії як головуючої в 2023 році держави та особисто міністра закордонних справ Буяра Османі, які продемонстрували високий професіоналізм та непохитну відданість захисту принципів та зобов'язань ОБСЄ. Окрему вдячність дипломати висловили Північній Македонії за пріоритизацію питання протидії російській агресії проти України під час свого головування.

У МЗС наголосили, що Російська Федерація послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу.

“Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців — представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії”, – заявили в МЗС.

У МЗС України вважають, що спільними зусиллями потрібно працювати над порятунком ОБСЄ від Росії, а не надсиланням сигналів про можливість повернення до форм співробітництва, що існували до лютого 2022 року, державі, яка розв'язала наймасштабнішу з часів завершення Другої світової війни збройну агресію в Європі та грубо порушила всі принципи Гельсінського заключного акту.

Зазначимо, що йдеться про бойкот саме на рівні міністра закордонних справ.

Раніше повідомлялося, що голова МЗС РФ Сергій Лавров хоче відвідати засідання Ради міністрів ОБСЄ, яке відбудеться з 30 листопада по 1 грудня у Скоп'є, Північна Македонія.

28 листопада стало відомо, що Міністерство закордонних справ Болгарії підтвердило, що надало дозвіл літаку з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим пролетіти через повітряний простір Болгарії на шляху до Північної Македонії.

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