Кулеба: "Не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО"

За словами Кулеби, завтра у Вашингтоні він обговорюватиме це питання з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Президент країни-агресорки Володимир Путін може визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Зараз всі сторони повинні фокусуватися на зусиллях деескалації.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми працюємо. Сьогодні о 3 ночі за Києвом я провів розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном про динаміку безпекової ситуації і подальші кроки з утримання Росії на дипломатичному треку. О 10 ранку вже заходив на засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Це було змістовне засідання з важливими домовленостями та заявами низки країн, що вони конкретними справами будуть підтримувати Україну", - написав він на сторінці у Facebook.

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Кулеба зазначив, що на цьому засіданні наголосив на проблемі паспортизації на Донбасі - вона з самого початку не отримала належної міжнародної відповіді.

В обід на відео із засідання Радбезу Росії ми побачили тяжкі наслідки того, що паспортизація вдалася. Якщо залишати дію без контрдії, то ситуація лише погіршуватиметься. Зараз не тільки Україна, але і весь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Всі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз всі повинні холоднокровно фокусуватися на зусиллях деескалації. Іншого шляху немає", - написав він.

За словами Кулеби, завтра у Вашингтоні він обговорюватиме це питання з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, після чого відправиться в Нью-Йорк і виступить на Генасамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

"Продовжимо також працювати над скликанням консультацій за Будапештським меморандумом і втіленням оптимального формату переговорів, запропонованого президентом Зеленським: саміту п’ятьох постійних членів Радбезу ООН + Україна, Німеччина та Туреччина. Такий формат є найкращим для пошуку рішень для деескалації та формування конкретних гарантій безпеки для України та зміцнення європейської безпекової архітектури", - зазначив міністр.

Також, за його словами, паралельно ведеться масштабна робота над постачанням до України нових оборонних озброєнь, зміцнення нашої кібербезпеки та економічної стабільності.

"Нейтральність і підбадьорливі заяви інших країн та міжнародних організацій не забезпечать мир. Ми вже не в тій фазі. Потрібні рішення. Деякі з них можуть видатися партнерам складними, але не можна вирішити складну ситуацію, не ухвалюючи складних рішень.... Ми наполегливо, щохвилини шукаємо рішення для деескалації. Україні потрібен мир. Без перетину наших червоних ліній", - наголосив Кулеба.

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За його словами, саме на цьому сфокусований Президент України і вся українська дипломатія.

"Ну і наостанок людська порада. У своїй книзі «Війна за реальність» я колись запропонував п’ять правил перемоги: 1. Спиратися на реальність. 2. Критично мислити. 3. Керувати емоціями. 4. Відчувати спільноту. 5. Взаємодіяти з державою. Користуйтеся ними і вам буде легше зберегти здоровий глузд за цих обставин. Все буде добре", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо:

У понеділок, 21 лютого, російський президент Володимир Путін терміново скликав засідання Ради безпеки РФ. Головною темою, яку обговорювали учасники цього зібрання, стало загострення на Донбасі та можливість визнання незалежності так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Російський президент назвав метою наради “послухати колег і визначити кроки”, зокрема, щодо звернення керівників “ДНР” і “ЛНР" до Росії з проханням про визнання "суверенітету" і постанови Держдуми з цього приводу.

Вислухавши думку російських посадовців, Путін оголосив, що ухвалить рішення щодо визнання "незалежності" "ЛНР" та "ДНР" сьогодні — у понеділок, 21 лютого.

Голови самопроголошених "ЛДНР" попросили Путіна визнати їх незалежність

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