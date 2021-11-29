Кулеба: Не варто спалювати всі мости з Білоруссю, але необхідно проявляти обережність під час спілкування з Лукашенком

Кулеба: Не варто спалювати всі мости з Білоруссю, але необхідно проявляти обережність під час спілкування з Лукашенком

Глава української дипломатії зауважив, що телефонна розмова в.о. канцлера Німеччини Ангели Меркель з Лукашенком викликала у нього подвійне відчуття.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вважає за доцільне проведення прямих переговорів із Олександром Лукашенком.

Таку думку він висловив в інтерв’ю порталу новин "Delfi", текст якого опублікований посольством України в Латвії.

За словами міністра, кожен контакт слід оцінювати з погляду того, чи не призводить він до політичної легітимізації тих, хто вчиняв протиправні дії проти мирних протестувальників у Білорусі.

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"Звичайно, не варто спалювати всі мости з Білоруссю, але необхідно проявляти велику обережність під час планування своїх контактів, щоб уникнути ситуації, коли спілкування з Лукашенком буде сприйняте як політичне визнання і легітимізація цього режиму", - сказав глава МЗС.

У цьому контексті глава української дипломатії зауважив, що телефонна розмова в.о. канцлера Німеччини Ангели Меркель з Лукашенком викликала у нього подвійне відчуття. “Думаю, отримавши дзвінок канцлерки Меркель, Лукашенко багато чого домігся політично", - сказав Кулеба.

Відповідаючи на запитання, чи порадив би він президентові України говорити з Лукашенком напряму, глава МЗС сказав: “Звісно, я б не вважав це за доцільне, тим паче розуміючи, що головні диригенти цієї міграційної кризи сидять у Кремлі".

Коментуючи кризу на польсько-білоруському кордоні, він підкреслив: українська влада усвідомлює необхідність бути пильними і готовими до того, що "в будь-який момент це може статися і на нашому кордоні".

“Це може статися, а може і не статися. Але це реальність, до якої ми маємо бути готові”, - сказав глава української дипломатії.

Нагадаємо:

Олександр Лукашенко, який заявив про підтримку РФ у разі нападу на Україну, висловив упевненість, що коли РФ вирішить нападати на Україну, то Москва повідомить про це Мінську. Наразі Лукашенко не отримував подібних повідомлень.

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