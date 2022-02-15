Кулеба обговорив із генсеком ООН деескалацію ситуації довкола України: подробиці

Кулеба закликав Гутерреша використати механізм "добрих послуг генерального секретаря ООН" задля деескалації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 14 лютого, телефоном обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем створену Російською Федерацією безпекову кризу.

Про це повідомляється на сайті українського МЗС.

Під час розмови генсек ООН підтвердив, що будь-яка військова інтервенція РФ є неприйнятною та в разі здійснення буде кваліфікуватися як порушення Статуту ООН та міжнародного права.

Гутерреш переконаний у важливості уникнення не лише вторгнення, але і нагнітання ситуації в Україні та навколо неї. Він також наголосив, що ООН розглядає дипломатію як єдиний шлях розв’язання ситуації.

Головний дипломат України, зі свого боку, зазначив, що ООН "має та може бути активною учасницею дипломатичних зусиль", які сьогодні здійснюються Києвом і партнерами на різних рівнях задля зниження напруги.

Кулеба привернув увагу генсека до спроб Росії маніпулювати змістом Мінських домовленостей і наголосив, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, які передбачають "прямий діалог" між Україною та ОРДЛО.

За словами очільника українського МЗС, саме РФ є стороною конфлікту, тому Україна готова до переговорів щодо політико-дипломатичного врегулювання за участі російської сторони у Нормандському форматі, а також працює над активізацією інших переговорних майданчиків.

Також читайте Путін ще не ухвалив остаточне рішення щодо вторгнення до України – Держдеп США

Кулеба також звернувся до Гутерреша із пропозицією використання механізму "добрих послуг генерального секретаря ООН" задля деескалації.

В МЗС уточнили, що задіяння вказаного механізму відбувається в рамках реалізації положень статті 99 Статуту ООН, яка передбачає право генсека доводити до відома Ради Безпеки будь-які питання, що можуть загрожувати підтриманню міжнародного миру та безпеки.

"Добрі послуги генерального секретаря ООН" (візити, зустрічі з представниками сторін конфлікту, брифінгування Радбезу, посередницькі послуги тощо) можуть здійснюватися як ним особисто, так і призначеними спецпредставниками/посланцями/радниками, і мають на меті попередження ескалації ситуації.

Читайте також: