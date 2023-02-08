Кулеба обговорив з естонським колегою спецтрибунал для Росії та санкції проти РФ

Темою для спілкування дипломатів стало створення спецтрибуналу для Росії та десятий пакет санкцій Європейського Союзу.

Про це Кулеба написав у сервісі мікроблогів Twitter.

Today, I spoke to my Estonian friend @UrmasReinsalu on ways to strengthen the upcoming 10th EU sanctions package on Russia and our joint next steps toward creating a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Russian leadership must be held accountable. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2023

“Мав розмову зі своїм естонським другом Урмасом Рейнсалу про шляхи посилення майбутнього 10-го пакета санкцій ЄС проти Росії та про наші спільні наступні кроки зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України”, - зауважив очільник МЗС України.

Кулеба підкреслив, що керівництво Росії має бути притягнуте до відповідальності.

Також читайте Кулеба телефоном поспілкувався з Блінкеном: про що говорили

Нагадаємо, що раніше в Естонії відповіли, чи будуть розривати дипвідносини із РФ.

До того ж Естонія передала Україні всі 155-міліметрові гаубиці.

Також ця країна надасть Україні рекордний пакет військової допомоги і стало відомо, що туди ввійде.

Читайте також:

Прем’єрка Естонії здивувала: плете маскувальні сітки для ЗСУ