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Кулеба обговорив з естонським колегою спецтрибунал для Росії та санкції проти РФ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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72
Час на прочитання
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Кулеба обговорив з естонським колегою спецтрибунал для Росії та санкції проти РФ

Фото: Getty Images

Глава МЗС України Дмитро Кулеба поспілкувався з естонським колегою Урмасом Рейнсалу.

Темою для спілкування дипломатів стало створення спецтрибуналу для Росії та десятий пакет санкцій Європейського Союзу.

Про це Кулеба написав у сервісі мікроблогів Twitter.

“Мав розмову зі своїм естонським другом Урмасом Рейнсалу про шляхи посилення майбутнього 10-го пакета санкцій ЄС проти Росії та про наші спільні наступні кроки зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України”, - зауважив очільник МЗС України.

Кулеба підкреслив, що керівництво Росії має бути притягнуте до відповідальності.

Нагадаємо, що раніше в Естонії відповіли, чи будуть розривати дипвідносини із РФ

До того ж Естонія передала Україні всі 155-міліметрові гаубиці.

Також ця країна надасть Україні рекордний пакет військової допомоги і стало відомо, що туди ввійде

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Дата публікації
Перегляди
72
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