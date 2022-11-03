Кулеба обговорив з головою МЗС Туреччини роботу "зернової угоди"

Також міністри обговорили подальші кроки для звільнення українців з російського полону

Голови дипломатичних відомств України та Туреччини Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу провели перемовини щодо "зернового коридору".

Про це у себе в Twitter повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що під час розмови зі своїм турецьким колегою вони скоординували подальші кроки країн для забезпечення безперебійної роботи "зернового коридору". Також міністри обговорили роботу щодо звільнення українських полонених.

Нагадаємо, Міноборони Росії 29 жовтня повідомило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів в окупованому Севастополі, внаслідок яких були пошкоджені кораблі Чорноморського флоту РФ.

Президент Володимир Путін сказав, що РФ призупинила "зернову угоду", бо Україна нібито "довбає" безпілотниками кораблі.

Після заяв РФ українська сторона заявила про неможливість експорту зерна через дії Кремля, що створює загрозу голоду в низці країн Азії та Африки. Проте згодом Україна, ООН та Туреччина погодили рух у Чорному морі 14 суден, попри позицію РФ.

Вже 2 листопада російське Міноборони оголосило про поновлення своєї участі у "зерновій угоді". Там пояснили, що завдяки ООН та Туреччині вдалося отримати гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору для ведення бойових дій проти РФ.

Зернова угода працює; ситуація на Донеччині; перемовини з Іспанією - Зеленський за 2 листопада

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