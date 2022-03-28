Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Туреччини переговори між Україною та РФ

Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Туреччини переговори між Україною та РФ

Кулеба наголосив, що сподівається, що перемовини матимуть результат.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба обговорив із своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу майбутні переговори між Україною та Росією в Стамбулі.

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Про це Дмитро Кулеба написав у Тwitter.

" Вдячний Туреччині за проведення чергового раунду мирних переговорів між Україною та Росією. Сподіваюся, що під керівництвом турецького посередництва ці переговори принесуть результати в інтересах миру в Україні та нашої безпеки", - написав Кулеба.

Call with FM @MevlutCavusoglu. Grateful to Turkey for hosting the next round of peace talks between Ukraine and Russia. I hope that under Turkish mediation leadership these negotiations will bring results serving the interests of peace in Ukraine and our security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 28, 2022

Нагадаємо, п резидент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що матиме коротку зустріч з представниками Росії та України перед перемовинами у Стамбулі, які відбудуться 29 березня.

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