Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Туреччини переговори між Україною та РФ

Дата публікації
Перегляди
8520
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Туреччини переговори між Україною та РФ

Кулеба наголосив, що сподівається, що перемовини матимуть результат.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба обговорив із своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу майбутні переговори між Україною та Росією в Стамбулі. 

Про це Дмитро Кулеба написав у Тwitter. 

"Вдячний Туреччині за проведення чергового раунду мирних переговорів між Україною та Росією. Сподіваюся, що під керівництвом турецького посередництва ці переговори принесуть результати в інтересах миру в Україні та нашої безпеки", - написав Кулеба. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що матиме коротку зустріч з представниками Росії та України перед перемовинами у Стамбулі, які відбудуться 29 березня.

Читайте також:

Як українські захисники знищують ворожі цілі з допомогою гармат та безпілотників

Як українські захисники знищують ворожі цілі з допомогою гармат та безпілотників
Наступна публікація