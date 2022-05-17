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Кулеба обговорив з нідерландським міністром постачання зброї та статус України на членство в ЄС

Кулеба обговорив з нідерландським міністром постачання зброї та статус України на членство в ЄС

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Кулеба обговорив з нідерландським міністром постачання зброї та статус України на членство в ЄС

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ зустрівся з очільником МЗС Нідерландів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з нідерландським колегою Вопке Гукстрою в Гаазі обговорив постачання зброї, нові санкції проти Росії та надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. 

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter. 

"Зустрівся з моїм колегою та другом Вопке Гукстрою на початку мого візиту до Гааги. Подякував йому та уряду Нідерландів за їхні зусилля щодо захисту миру в Україні та Європі. Ми зосередилися на подальших поставках зброї, нових санкціях проти Росії та статусі кандидата в члени ЄС для України", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч в Києві з очільниками МЗС Німеччини та Нідерландів.

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