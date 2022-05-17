Кулеба обговорив з нідерландським міністром постачання зброї та статус України на членство в ЄС

Міністр закордонних справ зустрівся з очільником МЗС Нідерландів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з нідерландським колегою Вопке Гукстрою в Гаазі обговорив постачання зброї, нові санкції проти Росії та надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"Зустрівся з моїм колегою та другом Вопке Гукстрою на початку мого візиту до Гааги. Подякував йому та уряду Нідерландів за їхні зусилля щодо захисту миру в Україні та Європі. Ми зосередилися на подальших поставках зброї, нових санкціях проти Росії та статусі кандидата в члени ЄС для України", - йдеться у дописі.

Met with my colleague and friend @WBHoekstra at the beginning of my visit to The Hague. Commended him and the Dutch government for their efforts to defend peace in Ukraine and Europe. We focused on further arms supplies, new sanctions on Russia, and Ukraine’s EU candidate status. pic.twitter.com/EbLhdtpscN — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 17, 2022

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч в Києві з очільниками МЗС Німеччини та Нідерландів.

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