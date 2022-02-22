Кулеба обговорив жорсткі санкції проти Росії з закордонними колегами: подробиці

Ключова тема — санкції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба телефоном поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це у сервісі мікроблогів Twitter заявив очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

З огляду на динаміку ситуації, провів ще одну телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні нашої зустрічі у Вашингтоні. Ключова тема — санкції. Наголосив на необхідності застосувати жорсткі санкції проти Російської Федерації за її протиправні дії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2022

"З огляду на динаміку ситуації, провів ще одну телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні нашої зустрічі у Вашингтоні. Ключова тема — санкції. Наголосив на необхідності застосувати жорсткі санкції проти Російської Федерації за її протиправні дії", - йдеться у повідомленні у соцмережі.

Також у розмові з канадською колегою Мелані Жолі дипломати обговорили обсяг та процес введення санкцій проти Росії за її протиправні дії.

"Канада твердо стоїть на боці України не лише на словах, але й у діях", - підкреслив Кулеба.

Як повідомляли раніше, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Після цього президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони на тлі напруженої ситуації в Україні через визнання Росією "незалежності" "ЛДНР".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання “ЛНР” та “ДНР". У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

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