Кулеба обурився через заклик Ердогана "пом'якшити підхід" до "зернової угоди"

Київ незгодний із закликом турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана про те, що Україні "необхідно пом'якшити свій підхід" для відновлення зернової угоди. Таку заяву глава Туреччини зробив після зустрічі з президентом диктатором РФ Володимиром Путіним у Сочі.

Таку думку в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "24 канал".

За його словами, Україна стоятиме на захисті всіх принципових позицій. Що більше, голова МЗС каже, що перед зустріччю Ердогана з Путіним українські дипломати контактували з турецькою стороною та чітко все роз'яснили.

"Наша позиція справедлива - ми не повинні бути далі заручниками російського шантажу, коли Росія створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати", - наголосив Кулеба.

Очільник МЗС також зауважив, що Київ розраховує почути, що привезли турецькі колеги з Сочі, та дізнатися про всі деталі.

"Однозначно, що ми стоятимемо на захисті всіх принципових позицій, зокрема щодо санкційного тиску на Росію. Втім, відзначу, що жодних санкцій проти господарської продукції Росії насправді немає, і це спекуляція Росії", - додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Ердоган після зустрічі з Путіним заявив, що "Україні потрібно пом'якшити свій підхід" щодо відновлення "зернової угоди". З його слів, Анкара спільно з ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо "зернової угоди".

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 4 вересня перебував з візитом в Сочі. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, під час переговорів глава Кремля заявив про готовність до "мирних переговорів" з Україною. Втім, нібито Київ не хоче сідати за стіл переговорів із Москвою.

Читайте також: