Кулеба переконаний, що на східному фланзі НАТО існує чітке розуміння про можливість нападу Росії

Кулеба переконаний, що на східному фланзі НАТО існує чітке розуміння про можливість нападу Росії

На східному фланзі є чітке розуміння цього і згода з таким тлумаченням подій.

На східному фланзі НАТО існує чітке розуміння і згода щодо можливості нападу Росії на країни Альянсу, але чим далі, тим менше віри в це.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, - пише Укрінформ.

Очільник української дипломатії зауважив, що разом з президентом Володимиром Зеленським доносить до партнерів, що тут воюють не лише за себе, а й заради того, щоб війна не прийшла на поріг безпосередньо країн НАТО.

"На східному фланзі є чітке розуміння цього і згода з таким тлумаченням подій, але чим далі від східного фронту НАТО вглиб Альянсу, тим, звісно, менше є віри, що Росія здатна на них напасти", - поінформував міністр.

"Як сказав мені міністр закордонних справ однієї із західноєвропейських країн: «Знаєте, ми ніколи з Росією не воювали і тому ми навіть не уявляємо собі, що це можливо", - резюмував Кулеба.

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