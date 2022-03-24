Кулеба переконаний, що на східному фланзі НАТО існує чітке розуміння про можливість нападу Росії

На східному фланзі є чітке розуміння цього і згода з таким тлумаченням подій.
На східному фланзі НАТО існує чітке розуміння і згода щодо можливості нападу Росії на країни Альянсу, але чим далі, тим менше віри в це.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, - пише Укрінформ.
Очільник української дипломатії зауважив, що разом з президентом Володимиром Зеленським доносить до партнерів, що тут воюють не лише за себе, а й заради того, щоб війна не прийшла на поріг безпосередньо країн НАТО.
"На східному фланзі є чітке розуміння цього і згода з таким тлумаченням подій, але чим далі від східного фронту НАТО вглиб Альянсу, тим, звісно, менше є віри, що Росія здатна на них напасти", - поінформував міністр.
"Як сказав мені міністр закордонних справ однієї із західноєвропейських країн: «Знаєте, ми ніколи з Росією не воювали і тому ми навіть не уявляємо собі, що це можливо", - резюмував Кулеба.
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