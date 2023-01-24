Кулеба переконаний, що питання надання Україні літаків зрушило з мертвої точки

Тема надання Україні літаків зрушила з мертвої точки, адже українські дипломати донесли цю інформацію до партнерів.

Україна може отримати цьогоріч всі необхідні та важливі для перемоги типи зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону «Єдині новини», - пише Укрінформ.

"Зрушила (тема літаків, – ред.). І коли вона буде рухатися зі швидкістю, сподіваємося, того ж літака, то ми швидко прийдемо до результату. А взагалі у нас задача дуже проста, вона артикульована нами партнерам, і партнери її усвідомлюють, що в цьому році нам треба отримати всі необхідні типи зброї, які потрібні нам для перемоги», - зауважив Кулеба.

Він переконаний, що новій зустрічі у форматі Рамштайн у лютому 2023 року будуть нові рішення про постачання Україні зброї різного типу.

«Тому, що у нас велика війна, і на цій війні потрібні великі обсяги зброї», - зазначив Кулеба

«У нас залишилося три великих питання: одне, я вважаю, майже вирішене – це танки, а дві опції, які ще не відкриті, - це далекобійні ракети і бойові літаки. Але вже можна побачити в інформаційному просторі, як з’являються перші повідомлення, що хтось десь вже обговорює тему літаків. Раніше цього не було, а зараз це вже реальність», - резюмував очільник МЗС.

Нагадаємо, що раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що передавання літаків F-16 Україні - це питання часу.

За словами, очільника ОП Михайла Подоляка, для постачання в Україну винищувачів F-16 перешкод немає.

Додамо, що Нідерланди готові розглянути передавання Україні винищувачів F-16, якщо від української влади надійде відповідний запит.

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