Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кулеба переконаний, що за активами Путіна та його оточення потрібно юридично полювати

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
85
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кулеба переконаний, що за активами Путіна та його оточення потрібно юридично полювати

Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що за активами російського диктатора Володимира Путіна та його оточення, їхніх близьких треба юридично полювати через війну в Україні.

Про це пише Укрінформ.

“Довкола нього (Путіна, - ред.) є ще багато людей, які є безпосередньо співучасниками злочинів. Я взагалі вважаю, що на них на всіх треба юридично полювати, юридично і на них, і на їхніх родичів, і на їхні активи. За їхніми активами, за активами їхніх близьких треба полювати юридично. Вони не повинні жити в комфорті поки їхні чоловіки, брати, сестри, ухвалюють в Москві рішення про вчинення злочинів проти українців”, - сказав він.

Кулеба також наголосив, що Путін і його соратники повинні постати перед судом.

За його словами, вже є група держав, які працюють над тим, щоб спецтрибунал був створений.

Раніше ми повідомляли, що очільник української дипломатії Дмитро Кулеба зустрівся з міністрами G7. Після цього він анонсував "швидке постачання зброї та нові санкції". 

Читайте також:

Європа надасть обладнання для відновлення енергосистеми України - Дмитро Кулеба

Європа надасть обладнання для відновлення енергосистеми України - Дмитро Кулеба

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
85
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація