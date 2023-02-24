Кулеба переконує, що Україна не має фактів надання летальної зброї Китаєм для Росії

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, - пише Укрінформ.

Очільник МЗС сказав: «У нас на руках немає таких фактів. Як тільки ми їх отримаємо, то ретельно вивчимо. Але думаю, для будь-якої країни надавати Росії зброю було б величезною помилкою, тому що це означало б сприяти агресії і грубому порушенню Статуту ООН».

За словами Кулеби, на цей момент Китай «виступає на захист Статуту ООН й особливо принципу територіальної цілісності».

Також коментуючи позицію Індії, яка нині головує у G20, Кулеба зазначив, президенство країни у групі найбільших держав дає можливість «продемонструвати своє лідерство й покласти край цій війні» відповідно до вимог, сформульованих у резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

«Це в руках Індії», – додав він, підкресливши, що позиція «нейтралітету і балансування між Україною і Росією – це не шлях до миру».

Нагадаємо, що у США попередили, що Пекін серйозно наблизився до межі надання Москві летальної військової допомоги.

Також ЗМІ повідомляли, що Росія використовує китайські безпілотники у війні з Україною. Деякі з дронів постачає компанія з КНР DJI.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повторив занепокоєння США щодо того, що Китай може постачати Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

Китайська сторона запевнила очільника дипломатії ЄС Жозепа Боррелля, що Пекін не постачатиме зброю жодній країні, яка перебуває у стані війни.

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