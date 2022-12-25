Кулеба подякував Блінкену за невпинну роботу з мобілізації підтримки України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував державному секретарю США Ентоні Блінкену за роботу з мобілізації підтримки України у 2022 році.

"Дякую секретаре Блінкене, за ці добрі слова і вашу невпинну роботу з мобілізації підтримки України цього року. Для мене було честю бачити вас як спеціального гостя на конференції послів України 2022 року. Щасливого Різдва вашій родині та всім американцям", — написав Кулеба у сервісі мікроблогу Twitter.

Тим часом раніше Блінкен написав у своєму повідомленні у Twitter, що "спілкувався з усіма послами України під час їхньої щорічної конференції".

"Моє послання їм було простим: де б ви не працювали над зміцненням підтримки суверенітету, територіальної незалежності та демократії України, у вас є партнер у Сполучених Штатах. Розраховуйте на нас", — зауважив Блінкен.

Заяви Кулеби

Раніше Кулеба розповів, коли і на яких умовах Україна вступить до НАТО. Україна вже є міцною військовою потужністю, яка фундаментально змінює військовий баланс у регіоні та виступає донором безпеки для НАТО.

Також він розповів, як Україна намагалася отримати ЗРК Patriot. За словами дипломата, ЗРК Patriot допоможуть урятувати життя українцям та інфраструктуру.

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До того ж міністр закликав українців ні про що не хвилюватися та йти до перемоги.

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