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Кулеба поговорив з Блінкеном про прискорення постачання важкого озброєння до України

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Кулеба поговорив з Блінкеном про прискорення постачання важкого озброєння до України

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном питання координації кроків для прискорення постачання важкого озброєння.

Розмова політиків відбувалася 6 липня напередодні міністерської зустрічі G20.

Про це український міністр повідомив у Мережі.

"Спілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні міністерської зустрічі G20, де ми обоє привернемо увагу до російської агресії та не дамо Росії поширювати брехню", – йдеться у дописі Кулеби.

"Вдячний за військову допомогу США. Ми скоординували кроки для прискорення постачання важкого озброєння з боку США та інших партнерів", – додав голова МЗС України. 

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, війну в Україні можна закінчити до кінця 2022 року, якщо буде необхідна кількість і якість зброї, яку дають партнери, і якщо відкриється лендліз.

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