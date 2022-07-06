Кулеба поговорив з Блінкеном про прискорення постачання важкого озброєння до України

Голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном питання координації кроків для прискорення постачання важкого озброєння.
Розмова політиків відбувалася 6 липня напередодні міністерської зустрічі G20.
Про це український міністр повідомив у Мережі.
"Спілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні міністерської зустрічі G20, де ми обоє привернемо увагу до російської агресії та не дамо Росії поширювати брехню", – йдеться у дописі Кулеби.
"Вдячний за військову допомогу США. Ми скоординували кроки для прискорення постачання важкого озброєння з боку США та інших партнерів", – додав голова МЗС України.
Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, війну в Україні можна закінчити до кінця 2022 року, якщо буде необхідна кількість і якість зброї, яку дають партнери, і якщо відкриється лендліз.
Читайте також: