Кулеба поговорив з Блінкеном: серед тем – військова допомога для України

Сторони також узгодили позиції щодо майбутніх санкцій проти Росії.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба провів 14 квітня телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, обговоривши зокрема наступний пакет військової допомоги.
Про це український міністр повідомив у Мережі.
"У нашій телефонній розмові держсекретар США Ентоні Блінкен і я обговорили наступний пакет військової допомоги для України та узгодили позиції щодо подальших санкцій, які будуть запроваджені проти Росії", – йдеться в повідомленні.
"Вдячний США за їхню непохитну підтримку та стійкість", – додав Кулеба.
Нагадаємо, 13 квітня президент США Джо Байден оголосив про рішення надати Україні додаткову військову допомогу на 800 млн дол. Пакет допомоги міститиме артилерійські системи і снаряди до них, бронетранспортери та додаткові вертольоти.
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