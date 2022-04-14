Кулеба поговорив з Блінкеном: серед тем – військова допомога для України

Кулеба поговорив з Блінкеном: серед тем – військова допомога для України

Сторони також узгодили позиції щодо майбутніх санкцій проти Росії.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба провів 14 квітня телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, обговоривши зокрема наступний пакет військової допомоги.

Про це український міністр повідомив у Мережі.

"У нашій телефонній розмові держсекретар США Ентоні Блінкен і я обговорили наступний пакет військової допомоги для України та узгодили позиції щодо подальших санкцій, які будуть запроваджені проти Росії", – йдеться в повідомленні.

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"Вдячний США за їхню непохитну підтримку та стійкість", – додав Кулеба.

Нагадаємо, 13 квітня президент США Джо Байден оголосив про рішення надати Україні додаткову військову допомогу на 800 млн дол. Пакет допомоги міститиме артилерійські системи і снаряди до них, бронетранспортери та додаткові вертольоти.

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