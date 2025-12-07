Кулеба пояснив, чому досі не на фронті

Дмитро Кулеба

Реклама

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що у разі отримання повістки піде на фронт.

Про це він заявив у розмові з журналісткою Яніною Соколовою.

Під час інтерв’ю Яніна Соколова нагадала про заяву Дмитра Кулеби, яку він зробив у червні 2022 року, а потім схожу у січні 2024 року. Тоді ще міністр закордонних справ заявив, що якщо у союзників закінчиться зброя для України, то українці продовжуватимуть боротьбу і «будуть воювати лопатами».

Реклама

У відповідь перш за все Кулеба уточнив, що проживає в Україні і нікуди не тікав за кордон.

«І прийде повістка — я не буду тікати за кордон. Я присвятив війні два з половиною роки свого життя, починаючи з першої ночі (повномасштабного вторгнення — Ред.), коли взагалі ніхто не вірив, що ми вистоїмо. Я не пішов добровольцем, тому що 2,5 роки займався війною. Але тікати, щоб уникнути мобілізації, коли цей час настане — не буду», — запевнив ексміністр.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що у 2026 році Україна може втратити ще більше людей та територій, а умови миру на столі лежатимуть ті самі.