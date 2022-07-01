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Кулеба показав світу наслідки ударів по Одеській області та закликав надати Україні сучасну ПРО

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Кулеба показав світу наслідки ударів по Одеській області та закликав надати Україні сучасну ПРО

Фото: ДСНС

Очільник МЗС Дмитро Кулеба опублікував жахливі руйнування внаслідок ракетних ударів по Одеській області та закликав партнерів якомога швидше забезпечити Україну сучасними системами протиракетної оборони.

Міністр також закликав "допомогти нам врятувати життя та покласти край цій війні".

Про це Кулеба написав у Мережі 1 липня.

"Терористична держава Росія продовжує свою війну проти мирного населення, завдаючи вночі ракетних ударів по Одеській області, вбиваючи десятки людей, зокрема й дітей", – наголосив голова МЗС.

"Я закликаю партнерів якомога швидше забезпечити Україну сучасними системами ПРО. Допоможіть нам врятувати життя та покласти край цій війні", – додав дипломат.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня російська авіація цинічно завдала ракетних ударів по багатоповерхівці та базах відпочинку в Одеській області, коли люди спали. 

За останніми даними від речника Одеської ОВА Сергія Братчука, відомо про 21 жертву та 38 постраждалих. 

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