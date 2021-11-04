Кулеба полетить до Вашингтона на зустріч з Блінкеном: стало відомо дату візиту

Кулеба полетить до Вашингтона на зустріч з Блінкеном: стало відомо дату візиту

Зустріч представників держав відбудеться вже 10 листопада.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінуться у Вашингтоні 10 листопада на засіданні Комісії стратегічного партнерства. Передбачається, що під час візиту представники країн підпишуть нову Хартію стратегічного партнерства.

Про це Кулеба завив під час відкритого онлайн-брифінгу 4 листопада.

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"10 листопада ми з державним секретарем США Ентоні Блінкеном проведемо у Вашингтоні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, на якому підпишемо нову Хартію стратегічного партнерства", — повідомив глава МЗС України.

Міністр закордонних справ запевнив, що після кількох років перерви Комісія все ж відновить роботу. За словами міністра, це стане поштовхом до виходу відносин України та США на новий рівень.

"Українська дипломатія системно розвиває досягнення вересневого візиту Президента до США, під час якого наші країни уклали 20 взаємовигідних документів у сферах економіки, безпеки та енергетики", — зазначив Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що нова Хартія стратегічного партнерства започаткує нові напрями двосторонніх відносин, посилить єдність в умовах російської агресії, а також стане практичним документом, що відповідатиме спільним викликам, які нині стоять перед Україною та США.

"Готовність Вашингтона до нового етапу стратегічного партнерства свідчить, що Україна користується довірою та є одним із ключових партнерів США у Європі", — наголосив міністр.

Дмитро Кулеба розповів, що під час візиту обговорюватимуть питання оборони України та протидії російській агресії. Крім того, представники держав говоритимуть про американську підтримку внутрішніх трансформацій в Україні, її економічний розвиток, зокрема зміцнення нашої енергетичної безпеки. Також планують обговорити залучення американських інвестицій, а також спільну боротьбу з кіберзагрозами та змінами клімату.

Міністр закордонних справ також відзначив, що цього року діалог між Києвом і Вашингтоном є особливо інтенсивним, про що свідчать неформальні розмови Президента України Володимира Зеленського з Президентом США Джо Байденом та держсекретарем Ентоні Блінкеном у Глазго.

Раніше повідомлялося, що у складі української делегації на чолі з Дмитром Кулебою будуть також представники різних міністерств і відомств.

Нагадаємо, про відновлення Комісії стратегічного партнерства Володимир Зеленський та Джо Байден домовились ще на початку вересня під час візиту української делегації до Штатів. За словами Дмитра Кулеби, президенти домовились не лише відновити діяльність комісії, а й посилити і зробити її більш дієвою.

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