Кулеба порадив Путіну "подивитись в дзеркало", щоб зрозуміти, чому Україна хоче до НАТО

Через дії Росії в сусідніх країнах постійно виникають конфлікти.
Україна хоче вступити до НАТО через агресивні дії Росії. Також такий курс підтримує більшість українців.
Про це сказав очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild.
Дмитро Кулеба наголосив, що через дії Росії в сусідніх країнах постійно виникають конфлікти. А тому вступ до Альянсу є гарантією безпеки для України.
"Парадокс полягає в тому, що сусідні з Росією країни мотивовані діями Росії, щоб прагнути до колективної безпеки в НАТО. Протягом десятиліть Росія створювала багато конфліктів уздовж своїх кордонів та у різних формах підривала безпеку майже всіх сусідніх країн. Якщо Путін хоче знати, чому його сусіди прагнуть членства в НАТО, йому достатньо подивитися в дзеркало", - наголосив очільник МЗС України.
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Москва не має наміру обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії, а вимоги "повернути їх до казарм" розглядатися не будуть.
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Прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков заявив, що Росія не виключає можливості розміщення наступального озброєння на території України.
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