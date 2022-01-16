Кулеба порадив Путіну "подивитись в дзеркало", щоб зрозуміти, чому Україна хоче до НАТО

Кулеба порадив Путіну "подивитись в дзеркало", щоб зрозуміти, чому Україна хоче до НАТО

Через дії Росії в сусідніх країнах постійно виникають конфлікти.

Україна хоче вступити до НАТО через агресивні дії Росії. Також такий курс підтримує більшість українців.

Про це сказав очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild.

Дмитро Кулеба наголосив, що через дії Росії в сусідніх країнах постійно виникають конфлікти. А тому вступ до Альянсу є гарантією безпеки для України.

"Парадокс полягає в тому, що сусідні з Росією країни мотивовані діями Росії, щоб прагнути до колективної безпеки в НАТО. Протягом десятиліть Росія створювала багато конфліктів уздовж своїх кордонів та у різних формах підривала безпеку майже всіх сусідніх країн. Якщо Путін хоче знати, чому його сусіди прагнуть членства в НАТО, йому достатньо подивитися в дзеркало", - наголосив очільник МЗС України.

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