Кулеба порівняв українців та данців з вікінгами, які борються проти російських загарбників

Кулеба порівняв українців та данців з вікінгами, які борються проти російських загарбників

Кулеба поспілкувався з колегою з Данії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба телефоном поспілкувався з очільником МЗС Данії Єппе Кофодом.

Про це він повідомив у сервісі мікроблогів Twitter.

Call with my Danish friend and colleague @JeppeKofod. Ukraine and Denmark share historic legacy of Vikings. Today, Ukrainians fight like Vikings against Russian invaders on the battlefield, while Danes fight like Vikings for Ukraine within the EU and bilaterally — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022

"Дзвінок з моїм другом і колегою з Данії Єппе Кофодом. Україна та Данія поділяють історичну спадщину вікінгів. Сьогодні українці борються як вікінги проти російських загарбників на полі бою, поки данці борються як вікінги за Україну всередині ЄС та двосторонньо", - зауважив глава української дипломатії.

Нагадаємо, що українські політики заговорили про необхідність створити якусь альтернативу НАТО для гарантій безпеки державі, якщо Альянс не збирається приймати до свого складу Україну. Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував таку ідею.

"Жодної осяжної перспективи членства в НАТО нам ніхто ніколи не давав. Нам пообіцяли, що ми станемо членами, 2008 року. Станом на 2022 рік жоден крок з боку НАТО вперед на цьому шляху не був зроблений", ­– сказав Кулеба.

Це при тому, що Україна виконувала всі необхідні реформи, зауважив міністр.

"Безумовно, що Україні не потрібен другий Будапештський меморандум. Тому що все, що в ньому написано – це що у разі загрози Україні учасники підписаного меморандуму проведуть консультації. Це ні про що. Це історично, я ніколи не приховував свого ставлення до цього документа, не були справжні гарантії", – пояснив голова МЗС.

"Тому зараз, якщо розробляти гарантії, то це мають бути справжні жорсткі гарантії і підписатися під ними повинні, на нашу думку, постійні члени Ради безпеки ООН, Росія і, можливо, також деякі інші держави в залежності від дипломатичної конфігурації, яка складеться", – резюмував Кулеба.

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