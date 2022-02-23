Кулеба поспілкувався про зміцнення обороноздатності України з очільником Пентагону: що обговорювали

Кулеба поспілкувався про зміцнення обороноздатності України з очільником Пентагону: що обговорювали

Сторони обговорили практичні кроки задля захисту України, зокрема розвитку співпраці у галузях протиповітряної та протиракетної оборони.

У ході візиту до Сполучених Штатів Америки, міністр закордонних справ України обговорив подальше практичне зміцнення обороноздатності нашої держави із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

Керівник американського оборонного відомства висловив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та запевнив у готовності США до подальшого нарощування військово-технічної співпраці з Україною.

Міністр закордонних справ висловив вдячність США за підтримку України та зміцнення Збройних Сил.

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Сторони обговорили практичні кроки задля захисту України, зокрема розвитку співпраці у галузях протиповітряної та протиракетної оборони.

mfa.gov.ua

Дмитро Кулеба поінформував міністра оборони США щодо формування в Україні територіальної оборони та висловив сподівання на тісну співпрацю задля її розвитку.

Кулеба дав відповіді на питання про загрозу вторгнення Росії та методи стримування | Новини України

Сторони погодили продовження консультацій та контактів на вищому військово-політичному рівні.

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