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Кулеба поспілкувався з Блінкеном: обговорили російський фейк про "брудну бомбу"

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Кулеба поспілкувався з Блінкеном: обговорили російський фейк про "брудну бомбу"

Фото: Associated Press

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба телефоном поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це глава українського МЗС написав у сервісі мікроблогів Twitter.

Основною темою розмови став фейк Росії про "брудну бомбу".

"Розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Ми погодилися: розганяючи хвилю дезінформації щодо «брудної бомби» РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором", - йдеться у повідомленні.

Під час розмови сторони поспілкуватися про практичні кроки щодо посилення української ППО.

"Держсекретар запевнив, що США докладають для цього всіх зусиль", - підкреслив Кулеба.

"Брудна" бомба 

Російські маніпулятори разом заявили, що Україна нібито виготовила "брудну" бомбу та готується її застосувати на власній території.  

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу через ідею російської пропаганди почав обдзвонювати міністрів оборони країн НАТО, серед яких - Велика Британія, Франція та Туреччина. 

Водночас керівник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі. 

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Дата публікації
Перегляди
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