Кулеба повідомив, чи отримає таки Україна мільйон снарядів від ЄС і в чому проблема

Як повідомив міністр, він "сказав колегам, що я сьогодні продовжую бити в набат".

Країни-члени Євросоюзу переоцінили свої технічні можливості з виготовлення снарядів для України, але 1 млн боєприпасів таки буде доставлено до країни.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив після засіданням Ради Україна-НАТО у Брюсселі 29 листопада.

"100%, що мільйон (снарядів – ред.) буде доставлено. Питання тільки в графіку доставки", – сказав міністр.

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Він додав, що він не може зараз сказати, чи надійдуть снаряди до кінця березня 2024 року, як це передбачалося.

В чому полягає проблема з мільйоном снарядів від ЄС

Кулеба також пояснив, чому виникла проблема з постачанням мільйона боєприпасів.

"Я не бачу відсутності політичної волі поставити мільйон і більше снарядів. Я реально бачу, що колеги переоцінили технічну можливість країн виготовити, знайти і закупити ці снаряди. І тому ми б'ємо у дзвони", – зазначив голова МЗС.

Кулеба також поділився, на закритій зустрічі Ради Україна-НАТО на початку року він закликав "щось робити з оборонними індустріями, тому що кожен самотужки не може це вирішити. Нам потрібна система".

"Я тоді бив у набат. Сьогодні я сказав колегам, що я на початку року бив у набат, і я сьогодні продовжую бити в набат. Треба робити конкретні кроки", – наголосив міністр.

Він також пояснив, що на відміну від Росії, оборонні і індустрії в ЄС – це не державний, а приватний бізнес. Тобто не можна викликати приватні компанії і наказати, що робити, "але потрібні системні рішення".

"Я не маю жодного сумніву, що коли ось цей маховик розкрутиться, то оборонні індустрії Заходу, а Україна є інтегрованою частиною Заходу, будуть набагато потужнішими, ніж російська оборонна індустрія", – додав Кулеба.

Нагадаємо, в середині листопада Bloomberg писало, що ЄС повідомив державам-членам, що навряд чи виконає свої зобов’язання надати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів до березня 2024 року.

Кулеба підтвердив ці інформацію, пояснивши, що "причиною є, скажімо так, жалюгідний стан оборонної промисловості, яка може виробляти достатню кількість снарядів, і стан складів, і здатність укладати зовнішні контракти".

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