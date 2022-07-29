Кулеба пояснив, чим допоможе визнання Росії державою-спонсором тероризму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив детальніше про визнання Росії державою-спонсором тероризму як додаткову потужну санкцію.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, - пише Укрінформ.

«Це означатиме приєднання Росії до почесного клубу країн, куди входить Північна Корея, наприклад, і це важливий політичний маркер. По-друге, цей статус передбачає дуже серйозне ускладнення можливостей здійснення фінансові операції для російської федерації, тобто це, по суті, додаткова санкція, потужна санкція проти російської федерації», - зауважив він.

Українська сторона зробила все можливе, щоб це рішення було ухвалено.

«Президент неодноразово на цьому наголошував, я неодноразово просив про це. Є всі підстави ухвалити це рішення, тепер почекаємо на реакцію Державного департаменту», - резюмував посадовець.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія повинна бути виключена з Радбезу ООН.

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