Кулеба пояснив, чим допоможе визнання Росії державою-спонсором тероризму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив детальніше про визнання Росії державою-спонсором тероризму як додаткову потужну санкцію.
Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, - пише Укрінформ.
«Це означатиме приєднання Росії до почесного клубу країн, куди входить Північна Корея, наприклад, і це важливий політичний маркер. По-друге, цей статус передбачає дуже серйозне ускладнення можливостей здійснення фінансові операції для російської федерації, тобто це, по суті, додаткова санкція, потужна санкція проти російської федерації», - зауважив він.
Українська сторона зробила все можливе, щоб це рішення було ухвалено.
«Президент неодноразово на цьому наголошував, я неодноразово просив про це. Є всі підстави ухвалити це рішення, тепер почекаємо на реакцію Державного департаменту», - резюмував посадовець.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія повинна бути виключена з Радбезу ООН.
Читайте також:
- "Всі наші діти в небезпеці": Олена Зеленська дала інтерв'ю американському телеканалу
- У світлому костюмі та з елегантною зачіскою: Олена Зеленська на відкритті саміту перших леді та джентльменів
- З глибоким смутком і образ від українського бренду: Олена Зеленська з'явилася на обкладинці американського Vogue