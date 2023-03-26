Кулеба пояснив, чому Путіна треба судити не тільки у Міжнародному кримінальному суді

МКС може засудити Путіна за все, крім агресії проти України.

Російського диктатора Володимира Путіна потрібно судити за агресію проти України не тільки у Міжнародному кримінальному суді (МКС), але й за допомогою спеціального трибуналу.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє LIGA.net.

Він зазначив, що МКС може засудити Путіна за все, крім агресії проти України.

"Тому нам потрібен трибунал щодо злочину агресії. Тобто мало засудити Путіна за те, що він стоїть за викраденням дітей, вбивством військовополонених, руйнуваннями артилерією та ракетами цивільної інфраструктури, за розстрілами й катуваннями цивільних і військових. Потрібно засудити Путіна за те, що називають матір'ю всіх злочинів, – це злочин агресії",– сказав міністр.

Кулеба пояснив, МКС не може цього зробити через низку юридичних причин.

"Коли кажуть, що спецтрибунал потрібен, щоб засудити Путіна за воєнні злочини, – це неправильно. Спецтрибунал – це засудити за один злочин, злочин агресії. Але не лише Путіна, але й усіх, хто брав участь в ухваленні цього рішення", – сказав він.

Кулеба також зазначив, що найбільшим юридичним питанням у цьому плані є імунітет Путіна як глави держави, у МКС цей імунітет застосовуватись не може, а у спецтрибуналі "є нюанси".

Нагадаємо, раніше голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін придумав черговий план порятунку Володимира Путіна від суду у Гаазі – він закликав заборонити діяльність Міжнародного кримінального суду на території Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що слідчий комітет РФ відкрив "кримінальну справу" проти прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду в Гаазі, які раніше видали ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також: