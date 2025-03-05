Кулеба пояснив, чому Трамп прагне швидкої домовленості з Україною

Трамп не зупиниться перед ескалацією для того, щоб змусити Україну укласти угоду

Президент США Дональд Трамп прагне швидко укласти домовленість, аби показати свою велич, в свою чергу президент України Володимир Зеленський, бореться за захист інтересів країни.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Труха.

"Трампу потрібна швидка домовленість для того, щоб показати свою велич усім. Заради неї він готовий йти на будь-який рівень ескалації для того, щоб примусити Україну вкласти таку домовленість. Ось і все, що відбувається", - сказав він.

За його словами, Зеленський це все розуміє і бореться за кращі умови для України. "Путін сидить і стежить за цим всім з посмішкою, паралельно виконуючи свою головну задачу, щоб його друг Дональд Трамп не бачив проблеми в Путіну, а бачив проблеми в Зеленському", - розповів він.

Нагадаємо, раніше видання BILD опублікувало три можливі сценарії розвитку подій в Україні після суперечки Зеленського з Трампом.

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