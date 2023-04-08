Кулеба пояснив, як країни Євросоюзу можуть погодити санкції проти "Росатому"

Євросоюз може зробити вийняток для деяких країн, які критично залежать від російських ядерних технологій

Країни Євросоюзу невдовзі почнуть активну роботу над новим пакетом санкцій проти Росії за її агресію проти України і нові обмеження можуть торкнутись компанії "Росатом".

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Він заявив, що Євросоюз може зробити вийняток для деяких країн, які критично залежать від російських ядерних технологій. Це буде зроблено для того, щоб погодити та ввести санкції у відношенні "Росатому".

"Зараз буде активно вестися робота над 11 пакетом санкцій ЄС. Ми вже ставимо питання про так звані ядерні санкції. Але тут ситуація дуже проста. Є пара країн, які критично залежать від ядерних технологій "Росатома", тому вони за будь-яку ціну блокують ці санкції. Тому, коли ці санкції будуть ухвалені, то можу передбачити, що будуть винятки для цих країн", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що працівники "Росатому" розкрадають гроші, які Україна виділяє на зарплати працівникам окупованої Запорізької АЕС.

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