Кулеба поїде до Брюсселя вже наступного тижня: стала відома мета візиту

Кулеба поїде до Брюсселя вже наступного тижня: стала відома мета візиту

Ключовою темою переговорів очільників МЗС буде безпека.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба у понеділок, 15 листопада, поїде до Брюсселя на саміт міністрів країн Євросоюзу. Під час візиту міністр зустрінеться з очільниками МЗС Німеччини та Франції.

Про це сам Кулеба повідомив під час брифінгу.

За словами очільника МЗС, 15 листопада у Брюсселі він візьме участь у з’їзді міністрів закордонних справ країн ЄС напередодні саміту "Східного партнерства", що має відбутись у грудні.

"Будуть зустрічі з керівництвом НАТО, ряд двосторонніх зустрічей з колегами-міністрами і єврокомісарами", — розповів Кулеба.

Очільник МЗС також повідомив, що ключовою темою переговорів буде безпека.

"Йтиметься про практичні кроки підтримки України з боку наших партнерів на тлі ситуації вздовж українського кордону в зоні збройного конфлікту на Донбасі, в окупованому Криму та Придністровському регіоні Молдови", — пояснив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час візиту до Брюсселя Кулеба зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО.

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