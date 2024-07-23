Кулеба прилетів до Китаю розмовляти про мир в Україні: деталі візиту

Це перший візит українського високопосадовця до Китаю від початку повномасштабної війни РФ проти України.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба прибув до Китаю, де проведе зі своїм колегою з КНР Ван Ї розлогі переговори "щодо шляхів до справедливого миру". Кулеба наголосив на важливості уникнути конкуренції мирних планів.
Про це український міністр повідомив у Мережі 23 липня.
"Усім привіт з Китаю. У розвиток контактів лідерів України Володимира Зеленського та КНР Сі Цзіньпіна здійснюю перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України", – йдеться в дописі Кулеби.
Він додав, що це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до Китаю від 2012 року.
Міністр повідомив, що попереду в нього розлогі, детальні, предметні переговори з китайським колегою "щодо шляхів до справедливого миру" в Україні.
"Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями", – зазначив очільник МЗС України.
Міністри також обговорять двосторонні відносини.
"Переконаний, що після того, як Україна почала переговори про вступ до Євросоюзу, Китаю варто поглянути на відносини з нашою державою крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою", – зауважив Кулеба.
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Нагадаємо, напередодні Саміту миру, що відбувся у червні у Швейцарії, Китай лобіював перед урядами інших держав свій альтернативний план щодо врегулювання війни в Україні.
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