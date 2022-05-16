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Кулеба приїхав до Брюсселя: обговорюватиме шостий пакет санкцій та членство України в ЄС

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Кулеба приїхав до Брюсселя: обговорюватиме шостий пакет санкцій та членство України в ЄС

Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ України обговорюватиме з європейськими партнерами питання запровадження нафтового ембарго проти Росії, яке включене у шостий санкцій пакет ЄС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув з робочим візитом до Брюсселя.

Про це він повідомив у Twitter.  

Дмитро Кулеба проводить переговори із керівництвом країн Європи, аби скоординувати подальшу військову, фінансову та гуманітарну підтримку України, а також просування до членства в ЄС.

"Розпочав візит до Брюсселя, щоб просувати шостий пакет санкцій ЄС, який має включати нафтове ембарго. Зосереджуся також на подальшому постачанні зброї та наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Вважаємо, що Україна заслуговує на індивідуальну оцінку за власні чесноти", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Кулеба вважає, що рішення про запровадження ембарго на нафту з РФ вже близько.

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