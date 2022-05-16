Кулеба приїхав до Брюсселя: обговорюватиме шостий пакет санкцій та членство України в ЄС

Міністр закордонних справ України обговорюватиме з європейськими партнерами питання запровадження нафтового ембарго проти Росії, яке включене у шостий санкцій пакет ЄС.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув з робочим візитом до Брюсселя.
Про це він повідомив у Twitter.
Дмитро Кулеба проводить переговори із керівництвом країн Європи, аби скоординувати подальшу військову, фінансову та гуманітарну підтримку України, а також просування до членства в ЄС.
"Розпочав візит до Брюсселя, щоб просувати шостий пакет санкцій ЄС, який має включати нафтове ембарго. Зосереджуся також на подальшому постачанні зброї та наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Вважаємо, що Україна заслуговує на індивідуальну оцінку за власні чесноти", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Кулеба вважає, що рішення про запровадження ембарго на нафту з РФ вже близько.
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