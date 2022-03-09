Кулеба про переговори з РФ: на столі - припинення бойових дій, виведення російських збройних сил з території України

Кулеба про переговори з РФ: на столі - припинення бойових дій, виведення російських збройних сил з території України

Глава української дипломатії зауважив, що президент Володимир Зеленський говорить про гарантії безпеки зараз.

Позиція української сторони у переговорах з Росією полягає у припиненні бойових дій, відведенні російських сил з України та захисті своєї території.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, - пише Укрінформ.

"На столі - припинення бойових дій, виведення російських збройних сил з території України. Говорити треба, тому що війна триває. Війну потрібно припинити. Треба зберегти українські життя, українські міста, але говорити не означає здаватися і тому ніхто здаватися не планує. Послухаємо, що скаже пан Лавров, дамо йому гідну відповідь", - зазначив він.

Глава української дипломатії додав, що президент Володимир Зеленський говорить про гарантії безпеки зараз.

"Зараз потрібно зупинити війну. Зараз потрібно гарантувати безпеку України, тому президент і говорить про те, що зараз потрібно говорити про гарантії безпеки України, але він ніде не сказав про те, що ми повинні забути про НАТО як ціль", - наголосив Кулеба.

Зокрема міністр констатував, що питання членства України перебуває у глухому куті, оскільки обіцянка цього була дана у 2008 році, однак станом на 2022 рік жоден крок з боку НАТО вперед не був зроблений.

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Він також зазначив, що слова президента щодо Криму та Донбасу є насправді сигналом про готовність до переговорів, але Зеленський дуже чітко налаштований на захист України, її територіальної цілісності: "У нас непроста ситуація, мʼяко кажучи, але говорити треба, але ми не в тій позиції, щоб ми підходили до переговорів з питанням щось здати".

Глава МЗС додав, що зустріч відбувається завдяки міністру закордонних справ Туреччини Мавлюту Чавушоглу.

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