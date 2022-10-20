Кулеба про співпрацю Анкарою: "З розумінням ставимося до зовнішньої політики Туреччини"

За його словами, Туреччина не займає нейтральну позицію у війні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Туреччина не займає нейтральну позицію у війні, яку Росія 24 лютого розпочала проти України. За його словами, Київ ставиться з розумінням до зовнішньої політики Анкари.

Таку думку голова МЗС висловив на брифінгу.

Кулеба говорить про підтримку Туреччини у війні. Він наголошує, що це видно за підсумками голосування в Організації об'єднаних націй, участі президента Реджепа Таїпа Ердогана у Кримській платформі, а також співпраці у сфері безпеки.

За словами керівника МЗС, військова співпраця з Туреччиною перебуває на "високому рівні".

"Ми з розумінням ставимося до зовнішньої політики Туреччини. Вони співпрацюють з Україною у важливих для нас галузях, водночас ведуть економічну діяльність із Росією", - наголосив Дмитро Кулеба.

Посередництво Туреччини у війні

Від початку війни Ердоган висловив бажання взяти на себе посередницьку роль. Зокрема, 28 вересня він поговорив із Володимиром Зеленським. Ердоган визнав, що фейкові результати референдумів негативно вплинуть на мирні переговори між Україною та РФ. Вже 29 вересня турецький лідер зателефонував і Путіну. Диктаторові він заявив про готовність сприяти проведенню переговорів. Мовляв, їм потрібно дати "ще один шанс".

Разом з тим старша аналіткиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер каже, що Росія стає все більше залежною від Туреччини. А Ердоган цим користується. Мовляв, він переслідує інтереси своєї країни, продовжуючи співпрацю з кремлівським диктатором Путіним.

До слова, неодноразово Анкара заявляла про необхідність перемир'я між Києвом і Москвою. Очільник Мевлют Чавушоглу наголошує, що не йдеться про мир з примушенням України до територіальних поступок.

Читайте також: