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Кулеба про завершення війни: "Україна буде визначати, що, де і коли закінчиться"

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Кулеба про завершення війни: "Україна буде визначати, що, де і коли закінчиться"

Фото: Associated Press

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що західні партнери не тиснуть на державу та не вказують, де географічно має закінчитися війна з Росією.

Україна сама визначатиме, "що, де і коли закінчиться".

Про це голова МЗС розповів в ефірі телеканалу "1+1" у межах спільного інформаційного марафону UAразом.

"Ні, не тиснуть (партнери – ред.). Україна буде визначати, що, де і коли закінчиться. Це наша земля. Ми воюємо, але ми також готові до переговорів. Ми вдячні партнерам за всю допомогу, але в жодного партнера немає ані морального, ані політичного права ламати нас, змушуючи до будь-яких поступок", – розповів Кулеба.

Нагадаємо, президент Укаїни Володимир Зеленський заявив, що Україна не поступиться територією, щоб "зберегти обличчя Путіну". Зауважимо, що до "збереження обличчя" російського диктатора закликав президент Франції Еммануель Макрон.

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