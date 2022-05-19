Кулеба про завершення війни: "Україна буде визначати, що, де і коли закінчиться"

Кулеба про завершення війни: "Україна буде визначати, що, де і коли закінчиться"

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що західні партнери не тиснуть на державу та не вказують, де географічно має закінчитися війна з Росією.

Україна сама визначатиме, "що, де і коли закінчиться".

Про це голова МЗС розповів в ефірі телеканалу "1+1" у межах спільного інформаційного марафону UAразом.

"Ні, не тиснуть (партнери – ред.). Україна буде визначати, що, де і коли закінчиться. Це наша земля. Ми воюємо, але ми також готові до переговорів. Ми вдячні партнерам за всю допомогу, але в жодного партнера немає ані морального, ані політичного права ламати нас, змушуючи до будь-яких поступок", – розповів Кулеба.

Нагадаємо, президент Укаїни Володимир Зеленський заявив, що Україна не поступиться територією, щоб "зберегти обличчя Путіну". Зауважимо, що до "збереження обличчя" російського диктатора закликав президент Франції Еммануель Макрон.

ЄС має план повоєнного відновлення України на сотні мільярдів євро в обмін на реформи

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