Кулеба прокоментував зустріч Путіна та Лукашенка: "Черговий танок у їхньому виконанні"

Під час зустрічі президента агресорки Росії Володимира Путіна та самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка "нічого критичного" для України не сталося. Щобільше - найближчим часом може відбутися ще одна подібна зустріч.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Зустріч Путіна і Лукашенка - це черговий танок у їхньому виконанні. За тією інформацією, якою ми володіємо наразі, на цій зустрічі не були ухвалені якість критичні рішення", - прокоментував він зустріч двох диктаторів.

Дипломат наголосив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв - "про що б вони (Путін і Лукашенко - Ред.) між собою не домовлялися".

Кулеба зауважив, що кремлівський "фюрер" продовжує схиляти Лукашенка до максимального сприяння діяльності російських збройних сил.

"По суті ми можемо говорити, що низка обєктів військової інфраструктури Білорусі і певна частина її військової інфраструктури загалом перебуває під контролем РФ і білоруські військові фактично усунені від впливу на ці процеси. Але нічого драматичного на цій зустрічі не відбулося, наскільки нам відомо незабаром планується ще одна зустріч Путіна і Лукашенка", - додав міністр.

Візит Путіна до Мінська

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що під час зустрічі Лукашенко, швидше за все, відмовив Путіну в подальших інтеграційних поступках. ISW наголошуюь, що безпосередня участь сусідньої Білорусі у війні проти України малоймовірна.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Путін тиснув на Лукашенка, аби той дозволив направити білоруські війська на війну проти України. Втім, наголосив він, ні Лукашенко, ні білоруський народ не мають великого бажання вступати у війну.

Колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний вважає, що своїм візитом до Мінська Путін хотів показати Заходу, мовляв, Росія "вміє домовлятися".

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