Кулеба проведе переговори зі Столтенбергом та главами МЗС країн ЄС: що обговорюватимуть

Кулеба проведе переговори зі Столтенбергом та главами МЗС країн ЄС: що обговорюватимуть

Основною темою переговорів у Брюсселі стане безпека.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 15 листопада вирушить до Брюсселя, щоб взяти участь у Раді ЄС на рівні глав МЗС у рамках підготовки до саміту "Східного партнерства" та провести переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Міністри закордонних справ Європейського Союзу та країн "Східного партнерства" (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна) проведуть зустріч у Брюсселі вперше із травня 2019 року. Вони обговорюватимуть підготовку до саміту "Східного партнерства", запланованого на грудень 2021 року.

Після цього обговорення Кулеба зустрінеться з главами МЗС Німеччини та Франції Хайко Маасом та Жан-Івом ле Дріаном.

Ще у нього запланована зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. За підсумками зустрічі вони поспілкуються із пресою. Основною темою переговорів у Брюсселі стане безпека. Йтиметься про практичні кроки підтримки України з боку партнерів на тлі ситуації вздовж українського кордону.

Також Кулеба проведе зустрічі із кількома єврокомісарами.

Нагадаємо, днями американське видання Bloomberg із посиланням на чиновників, знайомих із думкою Білого дому, повідомило, що незвичайна військова активність Російської Федерації біля кордону з Україною, за якою стежать у Вашингтоні, може свідчити про заплановане вторгнення.

У Москві заявили, що вони "мають право збирати війська там, де хочуть".

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