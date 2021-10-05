Кулеба розкритикував принцип НАТО "не дратувати Росію" у Чорному морі

Кулеба розкритикував принцип НАТО "не дратувати Росію" у Чорному морі

Очільник МЗС наголосив, що окупація Криму створила перешкоди для торгівлі у Чорному морі.

Україна та НАТО мають тісніше співпрацювати у Чорноморському регіоні, щоб відновити безпековий баланс.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на Варшавському безпековому форумі.

Очільник МЗС наголосив, що окупація Криму та подальша мілітаризація Росією захопленого півострова зруйнували безпекову ситуацію та створили перешкоди для торгівлі у Чорному морі.

"Чорне море завжди славилося морською торгівлею. Нині вона під загрозою через дії РФ. Нині потрібна більша присутність НАТО у Чорному морі, а також більш тісна взаємодія між чорноморськими країнами. Спільними діями та в тісній співпраці ми здатні відновити безпековий баланс", — сказав Кулеба.

Міністр відкинув принцип "не дратувати Росію", коли йдеться про політику НАТО у Чорному морі. За його словами, Росію дратує сам факт існування Альянсу.

"Росія сприйматиме будь-які дії як провокацію. Якщо нічого не робити, Росія робитиме за вас", — підсумував він.

Зазначимо, що країн, які мають вихід до Чорного моря це: Україна, Росія, Грузія, Туреччина, Болгарія, Румунія.

Нагадаємо, що США розмістять в Європі майже 30 винищувачів п'ятого покоління.

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