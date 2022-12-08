Кулеба розкритикував заяву президента МОК про участь росіян та білорусів в Олімпіаді: "Це огидно"

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував заяву президента МОК Томаса Баха про те, що росіяни та білоруси мають брати участь в Олімпіаді-2024 в Парижі, незважаючи на війну в Україні.

Пре це Кулеба написав у Мережі.

Зауважимо, напередодні очільник МОК заявив, що президент Франції Еммануель Макрон виступає за участь в Олімпіаді представників усіх країн, навіть якщо ці держави перебувають у війні.

"Президент Макрон заявив, що спорт не повинен був політизований, і наголосив щодо Олімпіади та Паралімпіади 2024 року, що представники всіх країн, зокрема й тих, що перебувають у стані війни, повинні брати участь у них", – сказав Бах.

Він додав, що олімпійський рух "має бути об'єднувальною, а не роз'єднувальною силою".

Коментуючи ці слова, Кулеба заявив, що використовувати спорт для відбілювання воєнних злочинів – це огидно.

"Від лютого Росія вбила 184 українських спортсменів. І тепер пан Бах цитує Еммануеля Макрона, який нібито сказав, що "спорт не слід політизувати", а до спортсменів з України, Росії та Білорусі потрібно ставитися однаково. Використовувати спорт для відбілювання військових злочинів – це огидно", – йдеться в повідомленні українського міністра.

Нагадаємо, в червні президент МОК розкритикував рішення організаторів Wimbledon-2022 відсторонити тенісистів з Росії та Білорусі від участі в турнірі. Хоча на початку повномасштабного вторгнення РФ Бах рекомендував міжнародним федераціям обмежити участь російських та білоруських спортсменів.

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