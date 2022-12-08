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Кулеба розкритикував заяву президента МОК про участь росіян та білорусів в Олімпіаді: "Це огидно"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Кулеба розкритикував заяву президента МОК про участь росіян та білорусів в Олімпіаді: "Це огидно"

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Міністр наголосив, що від лютого Росія вбила 184 українських спортсменів.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував заяву президента МОК Томаса Баха про те, що росіяни та білоруси мають брати участь в Олімпіаді-2024 в Парижі, незважаючи на війну в Україні.

Пре це Кулеба написав у Мережі.

Зауважимо, напередодні очільник МОК заявив, що президент Франції Еммануель Макрон виступає за участь в Олімпіаді представників усіх країн, навіть якщо ці держави перебувають у війні.

"Президент Макрон заявив, що спорт не повинен був політизований, і наголосив щодо Олімпіади та Паралімпіади 2024 року, що представники всіх країн, зокрема й тих, що перебувають у стані війни, повинні брати участь у них", – сказав Бах.

Він додав, що олімпійський рух "має бути об'єднувальною, а не роз'єднувальною силою".

Коментуючи ці слова, Кулеба заявив, що використовувати спорт для відбілювання воєнних злочинів – це огидно.

"Від лютого Росія вбила 184 українських спортсменів. І тепер пан Бах цитує Еммануеля Макрона, який нібито сказав, що "спорт не слід політизувати", а до спортсменів з України, Росії та Білорусі потрібно ставитися однаково. Використовувати спорт для відбілювання військових злочинів – це огидно", – йдеться в повідомленні українського міністра. 

Нагадаємо, в червні президент МОК розкритикував рішення організаторів Wimbledon-2022 відсторонити тенісистів з Росії та Білорусі від участі в турнірі. Хоча на початку повномасштабного вторгнення РФ Бах рекомендував міжнародним федераціям обмежити участь російських та білоруських спортсменів.

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Дата публікації
Перегляди
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