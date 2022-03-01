Кулеба розповів Боррелю про обстріл РФ цивільної інфраструктури Харкова

Високий представник поінформував про рішучі кроки ЄС щодо подальшого посилення санкцій проти Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем про обстріл Росією цивільної інфраструктури Харкова.

Про це він заявив у сервісі мікроблогів Twitter.

Call with @JosepBorrellF on Russia’s latest war crimes in Ukraine, including brutal indiscriminate shelling of civilian infrastructure in Kharkiv which led to multiple civilian casualties. HR/VP updated me on the EU’s resolute steps to further elevate sanctions against Russia. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2022

"Дзвінок з Жозепом Боррелем про останні військові злочини Росії в Україні, включаючи жорстокий невибірковий обстріл цивільної інфраструктури Харкова, що призвело до численних жертв серед цивільного населення. Високий представник поінформував мене про рішучі кроки ЄС щодо подальшого посилення санкцій проти Росії", - зазначив він.

Тим часом у Харкові російські війська почали підривати підстанції, які забезпечують місто електроенергією. Обстріли в Харкові тривають.