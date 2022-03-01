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Кулеба розповів Боррелю про обстріл РФ цивільної інфраструктури Харкова

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Кулеба розповів Боррелю про обстріл РФ цивільної інфраструктури Харкова

Associated Press

Високий представник поінформував про рішучі кроки ЄС щодо подальшого посилення санкцій проти Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем про обстріл Росією цивільної інфраструктури Харкова.

Про це він заявив у сервісі мікроблогів Twitter. 

"Дзвінок з Жозепом Боррелем про останні військові злочини Росії в Україні, включаючи жорстокий невибірковий обстріл цивільної інфраструктури Харкова, що призвело до численних жертв серед цивільного населення. Високий представник поінформував мене про рішучі кроки ЄС щодо подальшого посилення санкцій проти Росії", - зазначив він.

Тим часом у Харкові російські війська почали підривати підстанції, які забезпечують місто електроенергією. Обстріли в Харкові тривають.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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