Кулеба розповів, чи буде Україна виконувати всі умови для вступу до ЄС

За словами глави МЗС, Україна налаштована відкрити переговори про вступ до ЄС вже цьогоріч.

Україна планує виконати всі завдання для початку переговорів про вступ до ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Зараз українці одночасно воюють та втілюють внутрішні трансформації. Україна налаштована виконати всі завдання, визначені Єврокомісією, та відкрити переговори про вступ до ЄС вже цьогоріч", – запевнив глава МЗС.

На думку Кулеби, наївно думати, ніби плани Москви обмежені Україною. Росія хоче завдати шкоди всій Європі, а сильний ЄС не входить до планів Путіна. Він хоче бачити ЄС у хаосі, конфліктах між державами-членами, паралізованим нерішучістю та дестабілізованим злими виборцями.

"Ми маємо бути сильними та об’єднаними, маємо грати у велику гру та бути амбітними, дивитися далі за горизонт і безкомпромісно захищати наші цінності. Українці вже сьогодні роблять все це.

Часи труднощів минуть. Народиться нова Європа, невід’ємною частиною якої буде Україна. Новий баланс сил забезпечить десятиліття миру та стабільності для всіх європейців. Аби жодні діти більше не мали гинути у варварській та неспровокованій загарбницькій війні. Аби назавжди закарбувати засадничий принцип Європи "Ніколи знову", – підсумував він.

Раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина висловила думку, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі критерії, рекомендовані Єврокомісією.

Свожю чергою посол України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов заявив, що Україна рухається зі швидкістю світла в контексті стандартів ЄС.

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