Кулеба розповів, чи обговорював він з Лавровим статус Криму та ОРДЛО

Крим та Донбас - це Україна, наголосив Кулеба.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що він не обговорював з головою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим статус анексованого Криму та ОРДЛО.
Про це український дипломат сказав під час прямого ефіру в Facebook.
Кулеба зазначив, що з представником країни-агресорки він намагався обговорити питання гуманітарного коридору з Маріуполя. Натомість про Крим та ОРДЛО під час зустрічі не йшлось.
"Але підкреслю, що Крим та Донбас - наша земля, і скільки б часу це не зайняло, вона буде тільки нашою", – заявив Кулеба.
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