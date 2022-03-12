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Кулеба розповів, чи обговорював він з Лавровим статус Криму та ОРДЛО

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Кулеба розповів, чи обговорював він з Лавровим статус Криму та ОРДЛО

ТСН.ua

Крим та Донбас - це Україна, наголосив Кулеба.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що він не обговорював з головою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим статус анексованого Криму та ОРДЛО. 

Про це український дипломат сказав під час прямого ефіру в Facebook. 

Кулеба зазначив, що з представником країни-агресорки він намагався обговорити питання гуманітарного коридору з Маріуполя. Натомість про Крим та ОРДЛО під час зустрічі не йшлось. 

"Але підкреслю, що Крим та Донбас - наша земля, і скільки б часу це не зайняло, вона буде тільки нашою", – заявив Кулеба.

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