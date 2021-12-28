Кулеба розповів, чи є якісь зрушення щодо переговорів ТКГ у Мінському форматі

Кулеба розповів, чи є якісь зрушення щодо переговорів ТКГ у Мінському форматі

За його словами, в Тристоронній контактній групі більшість ключових рішень вже готові до ухвалення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чи є якісь зрушення щодо переговорів ТКГ та пояснив, що це за 10 кроків з виконання Мінських угод, про які заявив президент Володимир Зеленський.

Про це очільник МЗС України розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Це комплексна спроба зрушити з мертвої точки переговорний процес. Але по суті, ці 10 кроків не змінюють ні Мінських домовленостей, ні формату функціонування ТКГ або "нормандського формату"", - пояснив Кулеба.

За його словами, якщо говорити в цілому про врегулювання, то в Тристоронній контактній групі більшість ключових рішень вже готові до ухвалення.

"Там вже нема про що говорити, воно вже стільки разів все обговорено і написано. Там немає потреби в переговорах, потрібне тільки зелене світло від Москви, як і у випадку із заявою про відданість режиму припинення вогню. Але те, що відбувається, це здебільшого складно назвати переговорами з боку Росії і їхніх маріонеток. Більш доречна характеристика - заговорювання процесу", - заявив він.

Нагадаємо, що під час пресмарафону "30 запитань президенту України" 26 листопада, Зеленський заявив, що Мінські переговори це єдине що працювало, навіть режим припинення вогню став можливий завдяки цим переговорам.

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