ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
300
Час на прочитання
2 хв

Кулеба розповів, як Єрмак поховав можливість діалогу із зятем Трампа

Кулеба розповів, про те, як Єрмак зірвав контакт із зятем Трампа — ключовим переговорником США.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак / © Associated Press

У 2024 році тоді ще керівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито відхилив пропозицію розвивати контакт із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, який зараз є одним із переговорників щодо мирного плану США.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Світлані Павелецькій.

Кулеба сказав, що Кушнер «дуже нормальний» по відношенню до України, тому було б добре, якби зять Трампа поїхав би з Віткоффом на переговори до Москви. Проте дипломат стверджує, що українська сторона упустила можливість налагодження контактів з Кушнером.

Кулеба розповів, що навесні 2024 року познайомився з Кушнером на одному із заходів, обмінявся з ним контактами, після чого приїхав до Києва із пропозицією.

«За переговорним столом у Флориді сидів держсекретар Марко Рубіо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер. А навесні 2024 року мене з Кушнером познайомила одна людина, яка була близька і до нього, і до мене. І він буквально нас підвів одне до одного на закритому заході. Ми (з Кушнером — Ред.) обмінялися контактами. Це було ще до того, як Трамп став президентом», — сказав колишній глава МЗС.

Однак, коли Кулеба повернувся до Києва і розповів про свою зустріч, Андрій Єрмак заявив, що Кушнер «не при ділах, що на нього ставку робити не потрібно».

«У відповідь я вислухав монолог, що я нічого не розумію в „розкладах“ в Америці — від колишнього керівника Офісу президента — що я не знаю таких очевидних фактів, що Кушнер „не при ділах“, що на Кушнера ставку робити не потрібно. Треба робити ставку на Майка Помпео (держсекретар США за першої каденції Трампа — Ред.). І він (Єрмак — Ред.) її вже зробив. І він побудує комунікацію з Трампістами через Помпео… Я не отримав мандат на продовження на продовження розмов з Кушнером. І ось — проходить півтора року і Кушнер стає ключовим переговорником», — каже Кулеба.

Він припустив, що якби тоді вдалося вибудувати комунікацію з Кушнером, Україна мала б людину, яка займала б набагато більш проукраїнську позицію, ніж зараз.

«Ми упустили цю можливість через внутрішні інтриги всередині країни, які нас знищують», — підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що на переговорах у Флориді українську делегацію очолив секретар РНБО Рустем Умєров. Американську сторону представляли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф та радник Трампа і його зять Джаред Кушнер.

За інформацією WSJ, на переговорах у Маямі делегаціїї обговорювали проведення виборів в Україні. Заяви Рубіо та Умєрова після переговорів читайте за посиланням.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента.

Дата публікації
Кількість переглядів
300
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie