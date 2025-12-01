Кулеба розповів, як Єрмак поховав можливість діалогу із зятем Трампа

Андрій Єрмак / © Associated Press

Реклама

У 2024 році тоді ще керівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито відхилив пропозицію розвивати контакт із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, який зараз є одним із переговорників щодо мирного плану США.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Світлані Павелецькій.

Кулеба сказав, що Кушнер «дуже нормальний» по відношенню до України, тому було б добре, якби зять Трампа поїхав би з Віткоффом на переговори до Москви. Проте дипломат стверджує, що українська сторона упустила можливість налагодження контактів з Кушнером.

Реклама

Кулеба розповів, що навесні 2024 року познайомився з Кушнером на одному із заходів, обмінявся з ним контактами, після чого приїхав до Києва із пропозицією.

«За переговорним столом у Флориді сидів держсекретар Марко Рубіо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер. А навесні 2024 року мене з Кушнером познайомила одна людина, яка була близька і до нього, і до мене. І він буквально нас підвів одне до одного на закритому заході. Ми (з Кушнером — Ред.) обмінялися контактами. Це було ще до того, як Трамп став президентом», — сказав колишній глава МЗС.

Однак, коли Кулеба повернувся до Києва і розповів про свою зустріч, Андрій Єрмак заявив, що Кушнер «не при ділах, що на нього ставку робити не потрібно».

«У відповідь я вислухав монолог, що я нічого не розумію в „розкладах“ в Америці — від колишнього керівника Офісу президента — що я не знаю таких очевидних фактів, що Кушнер „не при ділах“, що на Кушнера ставку робити не потрібно. Треба робити ставку на Майка Помпео (держсекретар США за першої каденції Трампа — Ред.). І він (Єрмак — Ред.) її вже зробив. І він побудує комунікацію з Трампістами через Помпео… Я не отримав мандат на продовження на продовження розмов з Кушнером. І ось — проходить півтора року і Кушнер стає ключовим переговорником», — каже Кулеба.

Реклама

Він припустив, що якби тоді вдалося вибудувати комунікацію з Кушнером, Україна мала б людину, яка займала б набагато більш проукраїнську позицію, ніж зараз.

«Ми упустили цю можливість через внутрішні інтриги всередині країни, які нас знищують», — підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що на переговорах у Флориді українську делегацію очолив секретар РНБО Рустем Умєров. Американську сторону представляли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф та радник Трампа і його зять Джаред Кушнер.

За інформацією WSJ, на переговорах у Маямі делегаціїї обговорювали проведення виборів в Україні. Заяви Рубіо та Умєрова після переговорів читайте за посиланням.

Реклама

Раніше повідомлялося, що 28 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента.