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Кулеба розповів про дві великі теми, які обговорюватиме українська делегація на Генасамблеї ООН

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Кулеба розповів про дві великі теми, які обговорюватиме українська делегація на Генасамблеї ООН

Фото: Associated Press

Українська делегація на Генасамблеї ООН закликатиме до створення спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочини агресії та про механізм відшкодування збитків, завданих країні війною.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який очолює українську делегацію на 77-й сесії ГА ООН, - пише Укрінформ.

«У нас є дві великі теми, які ми обговорюємо. Перша - це створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за вчинення злочину агресії. Друга - запровадження компенсаційного механізму - для компенсації завданих Україні збитків коштом російських грошей, заарештованих у світі», - зауважив міністр.

Він додав, що це - не лише про золото-валютні резерви Росії, а інші активи, наприклад, нерухомість.

Нагадаємо, ООН має намір направити до Ізюма експертну групу на масові місця поховань закатованих окупантами людей.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
425
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