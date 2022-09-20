Кулеба розповів про дві великі теми, які обговорюватиме українська делегація на Генасамблеї ООН

Українська делегація на Генасамблеї ООН закликатиме до створення спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочини агресії та про механізм відшкодування збитків, завданих країні війною.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який очолює українську делегацію на 77-й сесії ГА ООН, - пише Укрінформ.

«У нас є дві великі теми, які ми обговорюємо. Перша - це створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за вчинення злочину агресії. Друга - запровадження компенсаційного механізму - для компенсації завданих Україні збитків коштом російських грошей, заарештованих у світі», - зауважив міністр.

Він додав, що це - не лише про золото-валютні резерви Росії, а інші активи, наприклад, нерухомість.

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Нагадаємо, ООН має намір направити до Ізюма експертну групу на масові місця поховань закатованих окупантами людей.

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