Кулеба розповів про головні політичні завдання для України та союзників на наступний рік

Україні необхідно вибудувати з партнерами потужну оборонну індустрію, щоб протистояти викликам, які створює російський військовий комплекс.

Про це в етері 1+1 заявив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Санкції – це важливий трек, але зараз найважливіший трек – це оборонні індустрії. Чому я на кожному кроці, при кожній можливості з партнерами про це говорю, тому що нам потрібно створити цілісний простір оборонних індустрій країн, як мінімум, Європейського союзу і України плюс США, Канада", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що задача надзвичайно непроста, але основна проблема в тому, що кожна оборонка окремої країни сама не впорається з задачами і викликами, який створює російський оборонний комплекс.

"Тому наша політика наступного року продовжиться на максимальне обмеження з санкційними інструментами доступу російської оборонки до технологій та сировини, а з іншого боку на нарощування співробітництва між оборонними індустріями України та наших країн-партнерів. Під співробітництвом я маю на увазі спільне виробництво і снарядів, і запчастин. Це два треки, які будуть ключовими в нашій роботі для того, щоб на політичному рівні це все рухалося", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час нового наступу російських окупантів українським захисникам вигідніше буде перейти до ешелонованої оборони на завчасно підготовлених рубежах, щоб зі зручніших позицій знищувати ворога.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники на фронті штурмують українські позиції малими групами піхоти з застосуванням авіації та бронетехніки.

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