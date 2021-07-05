Кулеба розповів про принципи компенсації за "Північний потік-2"

Якщо все ж "Північний потік-2" запустять, то країна посилатиметься на два принципи під час формування компенсацій.

Україна наразі не введе обговорень щодо можливих компенсацій у разі запуску російського проєкту "Північного потоку-2". Натомість українська сторона сформулювала два принципи, за якими у разі потреби може розмовляти про компенсації.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

Так, за словами Кулеби, у разі запуску "Північний потік-2", який РФ будує в обхід України, держава вимагатиме компенсацій за двома принципами: забезпечення безпеки і виконання "Мінських угод".

"... ми сформулювали два принципи, за якими можемо розмовляти про компенсації, якщо до цього дійде розмова. Це принцип безпеки - як буде гарантуватися безпека нашої держава. Друге - це забезпечення виконання домовленостей, тому що з Росією можна домовитися, і Німеччина може навіть щось гарантувати у цих домовленостях, але як змусити Росію дотримуватися цих домовленостей - це велике питання, яке не має відповіді", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що будівництво російського проєкту "Північний потік-2" є зброєю не тільки проти України, але і проти всієї Європи у подальшому.

Як повідомлялося, США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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