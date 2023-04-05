Кулеба розповів про відносини з Китаєм: "У нас суцільний конструктив"

За його словами, питання щодо співпраці з Пекіном стоїть на порядку денними з європейськими політиками.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у Києва та Пекіна "конструктивні" відносини.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками засідання комісії Україна-НАТО в Брюсселі, пише "Суспільне".

"У нас суцільний конструктив", - прокоментував голова українського МЗС відносини з КНР.

За словами міністра, він дуже активно протягом години спілкувався з європейськими партнерами щодо того, як Україна співпрацює з ЄС щодо дистанціювання Китаю від поглиблення партнерства з країною-агресоркою Росією.

"Я розпочав свій візит у Брюсселі із зустріч з Жозепом Боррелем, який прийшов на зустріч зі мною із зустрічі з президенткою європейської комісії, де вони обговорювали її візит до Китаю. Потім Жозеп і я обговорювали його візит в Китай, а сьогодні президент Зеленський говорив з фон дер Ляєн в тому числі про її візит в Китай", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну. За словами глави держави, він не контактував з головою Китаю від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Пекін заявив, що підтримуватимуть діалог зі всіма сторонами "українського питання". Втім, конкретної інформації про візит Сі Цзіньпіна не мають

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